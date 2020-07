Die Zahlen zum zweiten Quartal von Tesla liegen klar über den Erwartungen. Zum vierten Mal in Folge schafft es der Gewinn je Aktie in die schwarzen Zahlen. Das ist auch eine Voraussetzung, um in den S&P 500 zu kommen. Das Ziel, im laufenden Jahr 500.000 Fahrzeuge abzusetzen, wird ambitionierter.Die Analysten von Independent Research bestätigen, dass Tesla über eine starke Marke sowie über die Technologieführerschaft ...