S&P500 - Neuer Kursrückgang?

Am Vortag hieß es: "Der S&P500 ist schon ziemlich heißgelaufen und ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal ist eher nicht zu erwarten. Es bietet sich nun eine Short-Position an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.280 Punkten an. Diese Short-Position könnte eng über dem Trendkanal abgesichert werden."

So ist es dann auch gekommen. Der S&P500 befindet sich auf dem Rückzug. Vorbörslich notiert der Index bei 3.218 Punkten im Bereich des 10er-EMA. Hier im Bereich des 10er-EMA sind Abwärtskorrekturen zuvor stets ausgelaufen. Diesmal könnte es aber zu einer tieferen Korrektur bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei etwa 3.100 Punkten kommen.