WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich belastet von zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China am Freitag mit Kursverlusten ins Wochenende verabschiedet.

Das marktbestimmende Thema des Tages war die weitere Eskalation zwischen den USA und China, die schon die asiatischen Aktienmärkte belastet hatte, und dann auch an den europäischen Börsen deutlich auf die Stimmung drückte. Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston hat China seinerseits die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen.