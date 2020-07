PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen sind am Freitag mit überwiegend deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. In einem allgemein schwachen Börsenumfeld wurden auch die Märkte in Mittel- und Osteuropa von den steigenden Spannungen zwischen China und den USA belastet.

Am deutlichsten fielen die Abgaben an der Prager Börse aus, wo der tschechische Leitindex PX um 1,95 Prozent auf 915,87 Punkte fiel. Die schwer gewichteten Papiere des Software-Konzerns Avast verloren 3,5 Prozent.