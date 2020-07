Wegen Corona: EU-Kommission schlägt Änderungen an Mifid II vor

Die Europäische Kommission will aufgrund der Corona-Pandemie Anpassungen an der Finanzmarktrichtlinie Mifid II vornehmen und hat dafür jetzt Vorschläge vorgelegt. EU-Parlament und die Migliedsstaaten müssen noch zustimmen. Die Europäische Kommission will angesichts der Corona-Pandemie ein Maßnahmenpaket auf den Weg bringen, das die Folgen der Krise abfedern soll. Die Brüsseler Behörde hat bereits die Eigenmittelanforderungen an Banken überarbeitet. Jetzt kommt auch die Finanzmarktrichtlinie Mifid II an die Reihe – zusammen mit der Prospekte-Verordnung und dem Rahmen für Verbriefungen. Die Kommission hat ihre am Freitag vorgestellten Pläne in einer Mitteilung umrissen.Ursprünglich war angedacht gewesen, Mifid II in diesem Jahr umfassend zu überarbeiten. Im dritten...