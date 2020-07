Als Reaktion auf die Entscheidung von Houston entzog die chinesische Regierung dem US-Konsulat in Chengdu die Betriebsgenehmigung. Der S&P500 fällt unter 3226 Punkte und verpasst den Bullen somit einen ersten Schuss vor den Bug. Wir müssen folglich davon ausgehen, dass der Markt sein Hoch in Welle iii in Braun bereits ausgebaut hat und nun die Gegenbewegung in Welle iv in Braun abarbeitet. Primärerwartung bleibt, dass der Index noch den Bereich von 3400 Punkten anläuft, bevor sich eine größere Gegenbewegung abzeichnet. Auch im hinterlegten Alternativszenario sehen wir den S&P500 den Bereich von 3400 Punkten anlaufen, bevor sich ein Hoch durchsetzt.

Zusammengefasst bleibt das Ziel auf der Oberseite bestehen, in dem wir den Markt den Bereich von 3400 Punkten anlaufen sehen. Wichtig zu verstehen ist allerdings, dass der Index auf ein Zwischenhoch zusteuert in dessen Anschluss noch einmal deutlich tiefere Notierungen mit eingeplant werden müssen. Diese werden wir für weitere Long Positionierungen nutzen. Aktuell befinden wir uns Long im Markt mit folgenden Parametern.

Unsere Position ist somit komplett gegen Verluste abgesichert.

