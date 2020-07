US-Anleihen vor dem Wochenende kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag im späten Handel kaum bewegt. Papiere mit langen Laufzeiten gaben geringfügig nach. Auch Konjunkturdaten hatten kurz vor dem Wochenende kaum Einfluss auf die Notierungen.

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt jedoch hoch. Händler verweisen vor allem auf den Konflikt zwischen den USA und China. Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston hat China seinerseits die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Das Verhältnis der beiden Großmächte könnte kaum schlechter sein. Auch der anfängliche Umgang Chinas mit dem Coronavirus und das Vorgehen in Hongkong belasten das Verhältnis beider Länder.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,147 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,272 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen um 3/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,587 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 6/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,238 Prozent./jsl/bgf/he