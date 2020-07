Erst Geldflut dann Sintflut

Denn welchen Unterschied macht es, ob die Hilfen jetzt per Zuschuss oder Kredit gewährt werden und wer hier letztlich als Schuldner auftritt? Denn dafür werden Anleihen herausgegeben, die anschließend die EZB kauft und auf Dauer behält.

Die Sache wird also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag geschoben, und die Schulden sind eh bereits so hoch, dass ein paar Billionen mehr oder weniger auch nichts mehr ausmachen.

Man darf nur nicht darüber sprechen. Über das wirklich Wichtige und Entscheidende darf man nicht reden. Dann ist alles gut.

Warum also die Aufregung?

Das alles erinnert mich enorm an die Situation in der Wohnanlage, in der ich wohne. Hier ist es sowieso schon sehr teuer und dann kommt auch noch alle zwei Wochen ein Gartenunternehmen, das zum geschätzt Doppelten des Marktpreises den Rasen schneidet und den Garten pflegt.

Ärgerlich daran ist vor allem, dass trotz des üppigen Salärs der Rasen noch mit alten Benzinmähern gemäht wird, was einen Höllenlärm verursacht. Ich habe daher der netten Dame in der Hausverwaltung geschrieben, dass mittlerweile in der Tat bereits Elektromotoren für Rasenmäher erfunden worden, falls sie das noch nicht mitbekommen habe. Und damit würden heute sogar Autos fahren.

Wie sie darauf reagiert, qualifiziert sie eigentlich für eine Stelle bei der EU. Denn in vier Briefen, die wir mittlerweile gewechselt haben, ist sie nicht ein einziges Mal auf dieses Argument eingegangen, sondern hat jedes Mal von Neuem geschrieben, sie habe mit der Gartenfirma gesprochen und könne mir versichern, dass die Gärtner die Geräte sorgsam und vorschriftsmäßig benutzen würden.

Hier schließt sich dann nahezu perfekt der Kreis: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Oder der Murmeltiertag auf EU-Lateinisch. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass es Eurobonds nicht geben sollte.

Man sollte es eben nur immer vermeiden, die wirklich entscheidenden Dinge anzusprechen. Und muss dann in konsequenter Art sofort in den Schatten abzutauchen.

Benzinmotoren versus Elektromotoren? Ist doch kein Thema, so lange sie richtig gewartet werden und das Geld fließt. Und Zuschüsse oder Kredite? Na ja, man muss sich schon Verantwortungsbewusstsein auf die Fahne schreiben, doch so lange das Geld fließt, ist das doch kein Thema.

Im Grunde ist das jedoch alles schnurz. Auf lange Sicht sind wir sowieso alle tot. Vor allem die Mieter. Hoffentlich. Nach der Geldflut die Sintflut.