Nutzen jetzt die Bären ihre Chance?

Am 14. Juli lautete der Titel der Börse-Intern „So schnell kann es gehen!“. Damals – wobei „damals“ wenig passend klingt, da es gerade erst 10 Tage her ist – war der Nasdaq 100 von fast 11.070 Punkten binnen zwei Tagen auf nur noch 10.370 Zähler abgerutscht. Der Technologieindex hatte also in kürzester Zeit rund 700 Punkte bzw. mehr als 6,3 % eingebüßt.

Inzwischen hat sich die Geschichte wiederholt. Notierte der Nasdaq 100 am vergangenen Dienstag im Hoch bei 11.017 Punkten, so waren es gestern im Tief nur noch 10.314 Zähler. Wieder hat der Index binnen kürzester Zeit rund 700 Punkte bzw. mehr als 6,3 % eingebüßt.