Insolvenzzocks mit plötzlichen hohen Kurssprüngen sind an der Frankfurter Börse keine Seltenheit. Wirecard bildet da keine Ausnahme. Immer wieder sind es vor allem Mitteilungen aus dem Insolvenzverfahren, die Einladungen an die „Zocker” darstellen. Das gilt vor allem für News im Zusammenhang mit der Zerschlagung der insolventen Unternehmen, wenn sich mögliche Investoren für Schnäppchenpreise am operativen Geschäft bedienen ...