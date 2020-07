Value Investor Tom Russo verdient an der Luxus- und Konsumsehnsucht - der anderen

Value Investor Tom Russo gehört quasi zur Enkelgeneration von, dem Urvater der Fundamentalanalyse. Bei Graham ging auchin die Lehre und arbeitete später sogar eine Zeit lang für dessen Investmentfirma.Während seines Studiums bei Graham an der Columbia Universität lernte Buffett auchkennen und schätzen. Dieser machte sich 1969 selbstständig, nachdem er 20 Jahre lang für das Bankhaus Kidder Peabody gearbeitet hatte, und gründete mit Rick Cunniff die Investmentgesellschaft Ruane, Cunniff & Co. Buffett wiederum hatte zu dieser Zeit seine ursprünglichen Investment-Partnerships aufgelöst und konzentrierte sich auf. Seinen Partnern riet er auf die Frage, wo diese nun ihr Geld investieren sollten: bei Berkshire Hathaway. Oder sie sollten es Bill Ruane anvertrauen. Was für ein Ritterschlag!Tom Russo verdiente sich seine Sporen als Analyst bei Ruane, Cunniff and Goldfarb, wie das Unternehmen inzwischen hieß. 1989 stieg Russo bei einer erst fünf Jahre zuvor gegründeten Investmentfirma ein und führt seitdem die Geschäfte von. Und das sehr erfolgreich. Denn Russo kann auf eine durchschnittliche Jahresrendite von gut 15 Prozent verweisen, die er in den letzten rund 30 Jahren für seine Investoren erzielen konnte.