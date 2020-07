Nach der Festnahme weiterer ehemaliger Wirecard-Führungskräfte geraten immer neue brisante Details an die Öffentlichkeit. Wie wallstreet:online exklusiv erfahren hat, könnte der mutmaßliche Betrug mit umkodierten Kreditkartenumsätzen schon seit mindestens 2008 zum Geschäft von Wirecard gehört haben. Möglicherweise waren Vorstände des Unternehmens bereits frühzeitig in die Aktivitäten involviert.

Das legen Informationen nahe, die der w:o Redaktion vorliegen. So soll ein ehemaliger Mitarbeiter von Wirecard im Jahr 2009 in privaten Gesprächen zugegeben haben, dass auch Ex-Finanzvorstand Burkhard Ley – der inzwischen festgenommen wurde – von den illegalen Glücksspielumsätzen wusste. Brisant: Auch ein weiterer Ex-Wirecard-Vorstand, gegen den bislang kein Haftbefehl vorliegt, soll in die Machenschaften involviert gewesen sein. Der Name dieses Ex-Vorstands ist der Redaktion bekannt.