Biontech, Moderna, Morphosys – Achtung!

Liebe Leser, Warnungen vor überteuerten Aktien sind ab und an genauso wichtig wie Empfehlung guter Titel. Wir bauen gerade an unserem Markenwachstumsportfolio, unserem Markenindex der besten Aktien für Euren Vermögensaufbau und nutzen dafür den größten Markenbewerter weltweit. Ab 1.9 für unsere Abonnenten im Börsendienst on top enthalten für alle, die bis dahin Abonnenten sind. Sozusagen als Sommer-Spezial-Aktion. Schauen wir aber mal auf die Biotechs speziell heute und auf Wasserstofftitel. Der BMW-Chef äußert sich dazu sehr spannend. Bei den Biotechs galt – Moderna und Biontech sind massiv gehypt. Niemand darf erstaunt sein, wenn die Titel sich in den nächsten Jahren halbieren. Sie sind de facto immer noch Newcomer, müssen in Bewertungen reinwachsen. Anders Morphosys, wo wir mittelfristig eine Übernahme für möglich halten. Deshalb – immer mit Augenmaß agieren. So auch im DAX Jeder Tag, an dem man als Crash-Prophet nicht dabei ist, tut höllisch weh.

Wir haben im Abo-Dienst heute sehr viel Research zur Frage – was passiert mit Ihrem Geld jetzt, da der DAX genau seinen Stand vom 31.12.2019 erreicht hat. Denn – auf der 13.000 ist der Preis des DAX ein ganz anderer als bei 8.000 und man muss ihn anders bewerten. Das tun wir, eben anders als die puren Crash-Propheten die bei 8.000 warnten. Wie absurd, wenn man Aktien im Fear and Greed zu 1 bekommt, zu einer 100er-Vola und weiß, dass es diese Chance einmal im Leben gibt. Klar formuliert – Müller und Co. haben sehr viele Börsianern die Chance des Lebens ruiniert. Man muss es so klar formulieren, unser geschätzter Kollege Markus Koch hat es in einem Video dieser Tage auch einmal analysiert – Stichwort Gebühren on top in den Prophetenfonds.