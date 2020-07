Silber ist ausgebrochen und hat als nächste Kursziele 39$ und dann 51$ pro Unze vor sich! Dadurch sollte auch Summa Silver stark profitieren können. Aktie ist einen genaueren Blick wert.

Summa Silver Corp. ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sein Börsendebüt an der kanadischen CSE erst am 07. Mai 2020 feierte. Die Vermögenswerte des Unternehmens bestehen ausschließlich aus dem 1.085 Hektar großen Grundstück Hughes in Tonopah, im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada. Auf diesem Grundstück befindet sich die hochgradige, ehemals produzierende Belmont- Mine, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberminen der Vereinigten Staaten gehörte. Seit Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahre 1929, aufgrund stark gedrückter Metallpreise, ist diese Mine inaktiv und es wurden kaum bis gar keine modernen Explorationsarbeiten mehr unternommen.

Im Jahr 1900 entdeckt, wurde Tonopah schnell als die „Königin der Silberlager“ bekannt und in den darauffolgenden Monaten und Jahren strömten Menschen aus dem ganzen Land nach Nevada in der Hoffnung, dort ihr Glück zu finden. Im Laufe des nächsten halben Jahrhunderts produzierte der Bezirk Tonopah aus 8,8 Millionen Tonnen Gestein 175 Millionen Unzen Silber und 1,86 Millionen Unzen Gold. Aus diesem Grund besitzt Nevada auch den Beinamen „Silver State“. Die auf dem Grundstück von Summa Silver befindliche historische Belmont-Mine war Anfang der 1900er Jahre eine der größten Produzenten in Amerika und produzierte zwischen 1903 bis 1929 insgesamt 36,7 Mio. Unzen Silber und 428.000 Unzen Gold aus 2,1 Millionen Tonnen Gestein.

Der Optionsvertrag über das ‚Hughes‘-Projekt sieht vor, dass Summa Silver 100 % an den Verfügungsrechten erlangen kann, wenn innerhalb von fünf Jahren 400.000 USD, aufgeteilt in Halbjahrestranchen, in bar an den Optionsgeber bezahlt werden. Neben Aktien im Gegenwert von nochmal 400.000 USD, die ebenfalls in einzelnen Tranchen auf Halbjahresbasis begeben werden, muss Summa Silver innerhalb von fünf Jahren zusätzliche 1,5 Mio. CAD in das Projekt investieren. Sollte es zur Produktionsaufnahme kommen muss Summa Silver 3% an Royalities an den Vertragspartner bezahlen. Der Prozentsatz kann jedoch durch eine Zahlung von 4,5 Millionen USD auf 2,5 % verringert werden.