Trotz der jüngsten Kurserholung der BYD Aktie von 68,35 Hongkong-Dollar auf 81,60 Hongkong-Dollar ist es dem chinesischen Automobiltitel nicht gelungen, die charttechnische Konsolidierungsphase ad acta zu legen. Stattdessen fiel BYDs Aktienkurs an der Börse in Hongkong wieder auf 72,00 Hongkong-Dollar zurück, die am Freitag erreicht wurden und ging mit 72,70 Hongkong-Dollar ins Wochenende. Mit dem Kursrutsch rücken wieder ...