Schwellenländeraktien jenseits der Pandemie

Aktien aus Schwellenländern haben es in der COVID-19-Krise schwer, aber nicht alle Branchen – oder Länder – sind gleichmäßig betroffen. Und viele Unternehmen verfügen über die richtigen Qualitäten, um jetzt und lange nachdem sich die lokalen Bedingungen verbessert haben, von strukturellen Veränderungen zu profitieren.

Seit Beginn der COVID-19-Krise haben die Flucht der Anleger in Sicherheitswerte und ein starker US-Dollar die Aktien der Schwellenländer (Emerging Markets, EM) in Mitleidenschaft gezogen. Doch nachdem der MSCI Emerging Markets Index im Juni wieder etwas Boden gutgemacht hatte, fiel er per 15. Juli in US-Dollar gerechnet um nur 3 % seit Jahresbeginn, was in etwa der Performance der entwickelten Märkte entspricht. Von Taiwan bis Polen haben einige Schwellenländer bei der Kontrolle der Ausbreitung der Pandemie und der Verhinderung von Todesfällen sogar besser als einige Industrieländer abgeschnitten. Während die Bekämpfung des Virus Veränderungen im Verbraucher- und Unternehmensverhalten nach sich zieht, eröffnen sich Anlagechancenfelder in den Schwellenländern, die wahrscheinlich weit über die Pandemie hinaus Bestand haben werden.

Virusbekämpfungserfolge unterscheiden sich von Land zu Land