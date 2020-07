Fazit

Kann der Bereich um 2.220,00 US-Dollar als Sprungbrett für den Palladiumpreis ausgenutzt werden, würden anschließend weitere Gewinne in den Bereich von zunächst 2.300 und darüber an das 61,8 % Fibonacci-Retrecement bei 2.349 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGQ4E6 ausgestattet mit einem Hebel von 1,6 zurückgegriffen werden. Die potenzielle Rendite-Chance bei vollständiger Ideenumsetzung beliefe sich dann auf bis zu 10 Prozent. Der Schein dürfte am Ende entsprechend bei 129,20 Euro notieren.