Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund neunzehn Prozent für neue Monatshochs. Bei 0,06 EUR liegt der Hochpunkt. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Anleger, die bei Steinhoff eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: Diese Steinhoff-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.