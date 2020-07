Die Thyssenkrupp AG hat nach dem Verkauf der Aufzugssparte um kolportierte 17,2 Milliarden Euro Zeit gewonnen, um das verbleibende Geschäft profitabel zu gestalten. Der Mittelzufluss wird spätestens zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erwartet. Die Zeit drängt, nachdem die Stahlsparte, angefeuert durch die Coronakrise, Milliarden Euro verbrennt. Der Vorstand geht davon aus, dass sich der Output signifikant unter dem Vorkrisenniveau verfestigen wird und eine strukturelle Veränderung notwendig macht. Sogar der Verkauf der Stahlsparte ist nicht mehr tabu. Thyssenkrupp wird mit Sicherheit kleiner, als vor der Krise, offen bleibt jedoch, ob der verbleibende Rumpf auch wettbewerbsfähig betrieben werden kann.

Zum Chart

Die ThyssenKrupp Aktie mit einem Beta von 2 neigt dazu, auf eine Indexbewegung von 1% mit einer Kursschwankung von 2% zu reagieren. In der Vergangenheit galt das Papier insbesondere bei Indexrückgängen als äußerst verlustanfällig. In den vergangenen 12 Monaten musste der Wert 40 % an Kursverlust einstecken, wohingegen der Dax in dieser Periode ein leichtes Plus erreichen konnte. Im Corona Sell Off ab dem 18. Februar 2020 gab der Kurs bis Mitte März knappe 70 % nach. Aktuell bildet der Widerstand bei 7,42 Euro eine Barriere, die der Aktienkurs seit Anfang Juni nicht signifikant überwinden konnte. Wenn eine 2. Corona-Welle auf den Märkten zu lasten beginnt, sollte der Kurs von Thyssenkrupp gemäß dem Beta überproportional regieren. Die nächsten Wochen und Monate werden vom Spannungsfeld zwischen der 2. Corona-Welle und dem Fortschritt in der medizinischen Forschung bei deren Zurückdrängung geprägt sein. Wenn der Widerstand bei 7,42 Euro in weiterer Folge nicht überwunden werden kann, ist eine Gegenreaktion auf die Unterstützung bei 5,97 Euro denkbar.