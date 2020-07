TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Montag überwiegend zurückgehalten. Die Börse in Taiwan ragte indes hervor und erreichtem angetrieben von den Aktien des Chipherstellers TSMC mit einem satten Plus einen Rekordstand.

Allgemein jedoch sprachen Händler von einer gewissen Zurückhaltung angesichts der weiter bestehenden Spannungen zwischen den USA und China sowie der weltweit erneut steigenden Corona-Fallzahlen. Zudem werde auf den Mittwoch gewartet, denn dann steht die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank (Fed) auf der Agenda. Als Lichtblick wurde zugleich auf Industriedaten aus China verwiesen, die laut Experten eine fortgesetzte Erholung des Landes signalisierten.