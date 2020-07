Charttechnisch sieht es für die Lufthansa Aktie aktuell nicht gut aus. Hoffnungen auf eine Stabilisierung an der Unterstützungszone bei 8,41/8,52 Euro haben sich zerschlagen. In der vergangenen Woche kam es zu dem Break, vor dessen Folgen wir in der letzten Zeit bereits gewarnt hatten. Schon am Freitag fiel die Lufthansa Aktie bis auf 8,096 Euro, konnte aber mit 8,226 Euro spürbar oberhalb des Tagestiefs aus dem Handel gehen. ...