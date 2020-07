Die „Zocker-Halle” bei Wirecard ist wieder eröffnet: Schon am Freitag war die Wirecard Aktie am Abend deutlich geklettert und auch heute Morgen liegt der immer noch im DAX notierte Bilanzskandal-Titel weit über dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Dieser wurde bei 1,59 Euro notiert und lag mehr als 5 Prozent zum Vortag im Minus. Aktuelle Indikationen am Montagmorgen notieren kurz vor dem XETRA-Handelsstart bei 2,26/2,35 Euro, im ...