Nel Asa – es geht weiter

Es scheint, als habe die Wasserstoff-Rally nur eine kurze Pause in den vergangenen zwei Wochen eingelegt. Denn Nel Asa legt zum Wochenstart wieder den Turbo ein und klettert um über sieben Prozent. Wir haben die Aktie am Freitag in unserem Turbo-Dienst empfohlen und einen Branchen-Index auf Wasserstoff ins Depot aufgenommen. Wasserstoff ist eine der spannendsten Storys am Aktienmarkt, dennoch sollte man nicht kopflos agieren. Mit der jüngsten Rally waren einige Aktien heiß gelaufen und eine Korrektur war nötig. Auf Nel empfehlen wir derzeit den Turbo-Bull SB8APV mit Hebel 3.