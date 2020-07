Warnung vor Betrug: Falsche Berater zu Versicherungen am Telefon

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt Verbraucher vor einer neuen Betrugsmasche: Im Namen der Behörde haben Anrufer den Besuch eines Vertreters angekündigt, der einen Versicherungsvertrag besprechen müsse.Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wiederholt ihre Warnung vor vermeintlichen Telefonbetrügern. Aktueller Anlass: Die Behörde hat von einem möglichen Betrugsversuch in ihrem Namen erfahren. Dabei gab sich ein Anrufer Verbrauchern gegenüber als Bafin-Beschäftigter aus. Inhaltlich ging es um einen Versicherungsvertrag, zu dem ein Vertreter vorbeikommen solle.Doch die Aufseher betonen, dass sie sich niemals – weder telefonisch noch per E-Mail – "von sich aus an einzelne Verbraucher wenden, um sie über ihre...