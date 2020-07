Tele Columbus nimmt in Brandenburg Glasfaserring in Betrieb

Tele Columbus meldet die Inbetriebnahme eines neuen Glasfaserrings, der einfach zu skalierende Anbindungen an Internet-Backbones erlaube. Der Ring mit einer Länge von 700 Kilometern decke viele wichtige Netzstandorte in Brandenburg ab, teilt der Berliner Netzbetreiber am Montag mit. Im Laufe des Jahres will Tele Columbus weitere solcher Glasfaerringe in Betrieb nehmen. Zu den Investitionen macht man am Montag keine Angaben.„In ...