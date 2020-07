Steinhoff International bietet Vergleich an - Aktienkurs springt

Steinhoff International will die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ende 2017 aufgeflogenen milliardenschweren Bilanzskandal mit einem Vergleich beilegen. Aus Barmitteln und in Aktien der südafrikanischen Tochtergesellschaft Pepkor Holdings sollen insgesamt rund 0,85 Milliarden Euro an diverse Klägergruppen fließen, um die Auseinandersetzungen mittels Vergleich zu beenden. Insgesamt sind gegen Steinhoff Klagen im Volumen ...