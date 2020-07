Die Kursrallye bei Krypto-Währungen wie dem Bitcoin und Ethereum hilft der Bitcoin Group Aktie deutlich auf die Sprünge. Diese war in den letzten Wochen wieder unter Druck geraten, nachdem der Aktienkurs vom Corona-Crashtief bei 13,00 Euro, erreicht Mitte März, bis auf 33,00 Euro am 8. Mai klettern konnte. Von hier ging es bis auf 22,40 Euro nach unten, bevor der Aktienkurs der Bitcoin Group am Mittwoch der vergangenen Woche hier ...