Dow Jones Index – Newsreiche und wichtige Woche für die Märkte

In einem bisher sehr ereignisreichen Sommer mit scheinbar nicht enden wollenden Nachrichten steuern wir in dieser Woche auf eine möglicherweise richtungsweisende Woche zu. In der vergangenen Woche konnten die anfänglichen Wochengewinne nicht gehalten werden und so mussten die US-Indizes zunächst einen Rückschlag hinnehmen.

Dow Jones Kurs

Die aktuelle Handelswoche ist geprägt von einigen kritischen Ereignissen an den Finanzmärkten. Die großen Technologieunternehmen, die für den größten Teil der Corona-Performance verantwortlich sind - darunter Apple und Amazon – legen ihre Geschäftszahlen vor. Damit die Rally an der Nasdaq nicht zu stottern beginnt, sollten die Unternehmen möglichst die Erwartungen erfüllen. Etwa 80 % der Unternehmen, die bereits die Quartalszahlen vorgelegt haben, haben bisher die Analystenerwartungen der Wall Street übertroffen. Das liegt weit über dem durchschnittlichen Wert von etwa 65 % seit 1994.