Maritime Resources (0,13 CAD; CA36258E1025) entwickelt das Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland. Das Unternehmen will bereits im kommenden Jahr mit dem Bau der ersten Goldmine beginnen. Bei Hammerdown handelt es sich um eine ehemalige Goldmine, die bis 2004 von Richemont Mines betrieben wurde. Das im Spätsommer 2017 von Alamos Gold übernommene Unternehmen förderte hier insgesamt 143.000 Unzen Gold, dass auf einen extrem hohen Durchschnittsgehalt von 15,83 Gramm Gold je Tonne Gestein kam.

Hohe Goldgrade, Kursziel: 0,25 CAD!

Seit einigen Jahren aber befindet sich das Projekt bei Maritime Resources. Sie haben bereits jede Menge exploriert und liefern auch jetzt noch hochgradige Bohrergebnisse ab. So meldete man heute unter anderem ein Bohrloch mit 29,58 g/t Gold und 12,71 g/t Silber über 2,16 Meter Länge. Ein Teilabschnitt von 1,16 Metern brachte es sogar auf 54,49 g/t Gold und 23,01 g/t Silber (zu den kompletten Bohrergebnissen). Die starken Resultate stützen die Aktie, die zuletzt kräftig zulegen konnte. Mit einem Börsenwert von lediglich 41 Mio. CAD ist Maritime Resources aber noch weiterhin günstig bewertet. Die Analysten von IA Securities sehen jedenfalls noch großes Potenzial. Ihr Kursziel lautet 0,25 CAD, ihr Fazit: “Undervalued und under radar!”

Goldpreis gibt Rückenwind

Neben den Bohrergebnissen gibt es auch Rückenwind vom Markt. So hat der Goldpreis heute Nacht ein neues Allzeithoch in US-Dollar markiert und notiert auch aktuell kräftig im Plus. Wer noch einen niedrig bewerteten Titel mit einem fortgeschrittenen Projekt sucht, dürfte mit der Aktie von Maritime Resources richtig liegen. Allerdings ist das Papier nur in Kanada handelbar, ein Listing in Deutschland ist aber geplant. Einen Überblick über das Unternehmen bietet auch dieses Video-Interview mit CEO Garett Macdonald.

AKTIENINFO Maritime Resources

Börsenkürzel (TSX-V/ISIN): MAE | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,13 CAD

Börsenwert: 41,6 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 246,5 Mio.

Optionen/Warrants: 22,5 Mio. | 51 Mio.

Aktienzahl (voll verwässert): 320 Mio.

Anteilseigner: DGMP (18,8%), Sprott Capital Partners (12,3%) Sprott Asset Management (4,8%), 1832 Asset Management (5,6%), EDE Asset Management (4,0%)

Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Stockwatch