Dennoch ist der heutige Montag als „historisch“ zu bezeichnen. Denn der Goldpreis erreichte heute Morgen ein neues Allzeithoch in US$. Dies ist dahingehend bemerkenswert, als dass sich die (noch) aktuelle Weltleitwährung bisher vehement gegen diese Marke gewehrt hat. Während in beinahe allen anderen Währungen weltweit schon seit Monaten Höchststände beim Gold verzeichnet werden konnten, war dies bei US$ bislang noch nicht der Fall gewesen. Nun ist also auch diese letzte Bastion gefallen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und wurden in der Vergangenheit immer wieder genannt: Geldschwemme, Handelsstreit, geopolitische Verwerfungen, Corona-Folgen. Letztendlich markiert der heutige Tag ein völlig neues Kapitel im Kampf zwischen Substanz (Gold) und Versprechen (US$), wobei sich die Substanz wieder einmal eindrucksvoll durchgesetzt hat.