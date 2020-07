FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag seinen jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Bis zum Nachmittag stieg er bis auf 1,1764 US-Dollar. Dies ist der höchsten Stand seit September 2018. Zuletzt lag er nur leicht darunter. Der Euro legte damit im Tagesverlauf um rund einen Cent zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1760 (Freitag: 1,1608) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8503 (0,8615) Euro.

Die anhaltend hohe Zahl an Neuinfektionen in den USA mit dem Corona-Virus setzten den Dollar zu vielen wichtigen Währungen unter Druck. Beobachter befürchten eine Belastung der Konjunkturerholung durch die Infektionslage. Auch die jüngste Verschärfung des Konflikts zwischen China und den USA belastet den Dollar. Die Proteste gegen Rassismus in den USA sorgen zudem für anhaltende Unruhen in einigen Städten.