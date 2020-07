Nachdem die BioNTech Aktie ein zweites Mal am Allzeithoch bei 105 Dollar angekommen war, legte die Biotech-Aktie nach dem Mittwoch den Rückwärtsgang ein. Es folgten zwei schwache Tage mit einem Bewegungstief bei 80,34 Dollar am Freitag, womit der Aktienkurs des Mainzer Unternehmens an der NASDAQ wieder zurück an der charttechnischen Ausbruchszone war. Zuvor hatte BioNTechs Aktienkurs bei 79,38 Dollar ein wichtiges Kaufsignal ...