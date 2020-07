Noch im Jahr 2012 notierte Barrick Gold oberhalb von 31,00 US-Dollar, Anfang 2013 wurde jedoch der schon zuvor begonnene Abwärtstrend fortgesetzt und drückte den Preis auf 5,91 US-Dollar bis Mitte 2015 abwärts. Seither allerdings lässt sich wieder eine klare aufwärts gerichtete Trendrichtung erkennen, in der ersten Jahreshälfte 2020 notierte das Papier trotz Corona-Krise knapp unterhalb des Jahreshochs aus 2016 von 23,47 US-Dollar. Zum Sommer hin und mit anziehenden Goldpreisen konnte sich auch diese Aktie weiterentwickeln und stieg mithilfe des Rekordhochs beim Edelmetall Gold im heutigen Handel direkt an die Hürde aus 2012 um 31,00 US-Dollar an.

Langfristige Trendwende in Arbeit

In dem seit 2013 bestehenden Kursverlauf der Barrick Gold-Aktie könnte man durchaus eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 23,50 US-Dollar herauslesen. Dieses Niveau hat das Wertpapier überschritten, mittelfristige Ziele waren um 31,00 US-Dollar angesiedelt und wurden nahezu erreicht. Sollte es im weiteren Verlauf gelingen auch diese Hürde zu meistern, würde weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 43,01 US-Dollar entstehen und sich bestens für ein erneutes Long-Engagement anbieten. Hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB5YLY zurückgegriffen werden. Trotzdem sollte eine gewisse Skepsis nicht ausbleiben, Rücksetzer hätten kurzfristig Platz in den Bereich von 28,00 US-Dollar. Ein direkter Durchmarsch über 31,00 US-Dollar könnte schwierig werden, Rücksetzer zurück auf 23,50 US-Dollar wären noch keine Schande. Eindeutig bärische Züge dürfte das Papier von Barrick Gold hingegen unter dem Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 21,62 US-Dollar annehmen. Dann müssten Rücksetzer sogar auf 17,50 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.