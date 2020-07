Deutsche EuroShop-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Schließlich kommt die Aktie mit einem Minus rund sechs Prozent unter die Räder. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

