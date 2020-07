× Artikel versenden

Warum Schwellenländeranleihen aktuell Opportunitäten bieten

Die Coronakrise führte an den Bondmärkten der Emerging Markets zu beträchtlichen Verwerfungen. Derzeit können Investoren ausgewählte Segmente dieser Anlageklasse in Betracht ziehen, wie PGIM Fixed Income in seinem Marktkommentar aufzeigt.





