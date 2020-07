Rheinmetall muss 300 Millionen Euro abschreiben - Quartalszahlen über Erwartungen

Rheinmetall meldet Abschreibungen in Höhe von 300 Millionen Euro, die man in der Bilanz für das zweite Quartal verbuchen wird. „Sie entfallen nahezu ausschließlich auf die Automotive-Division Hardparts”, so das Unternehmen zu den Wertberichtigungen, die ihre Basis in den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie haben. Diese haben zu „drastisch reduzierten Produktionsvolumen der internationalen Automobilindustrie im Jahr 2020” ...