Bei Linde werden die Dividenden nicht jährlich gezahlt, man nimmt quartalsweise eine Ausschüttung an die Aktionäre vor. Am Abend meldet Linde, dass die Dividende im dritten Quartal bei 0,963 Dollar je Aktie liegt. Ausgezahlt wird die Dividende am 18. September. Das haben die Verantwortlichen bei Linde entschieden.Auch die Dividende zum zweiten Quartal lag bei 0,963 Dollar je Aktie. Diese wurde am 17. Juni an die Aktionäre ...