MEDIENMITTEILUNG



28. Juli 2020

SIG Combibloc Group AG ("SIG")



Starkes Ertragswachstum im ersten Halbjahr fortgesetzt

Ergebnis 1. Halbjahr 2020



* Kernumsatz bei konstanten Wechselkursen um 8,6% gesteigert; ausgewiesen 7,0%



* Bereinigte EBITDA-Marge von 25,1% (H1 2019: 25,6%): zugrundeliegender Anstieg durch negativen Währungseinfluss mehr als kompensiert (Marge in H1 2020 zu konstanten Wechselkursen: 26,9%)



* Bereinigter Nettogewinn stabil bei EUR 79,6 Millionen

* Umsatzwachstum im zweiten Quartal beeinflusst von Lageraufbau in Versorgungskette, was das Wachstum im zweiten Halbjahr voraussichtlich dämpfen wird



* Für Gesamtjahr Kernumsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 4 bis 6% erwartet (bisher 6 bis 8%)



* Erwartung für bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr unverändert bei 27 bis 28%



Kennzahlen1: 1. Halbjahr 2020



Sechs Monate bis Sechs Monate bis Ände- 30. Juni 2020 30. Juni 2019 rung (In EUR Millionen oder %) Ausgewiesen Währungsberei- nigt Kernumsatz 849,7 794,5 7,0% 8,- 6% Bereinigtes EBITDA 215,7 205,5 5,0% Bereinigte EBITDA Marge 25,1% 25,6% Bereinigte EBITDA-Marge 15,8% 18,0% nach Nettoinvestitionen

Bereinigtes Nettoergebnis 79,6 80,5 Freier Cashflow 28,1 36,8 Cash Conversion 63% 70% Ausgewiesene Zahlen: 1. Halbjahr 2020



Sechs Monate Sechs Monate Änderung bis bis

30. Juni 2020 30. Juni 2019 (In EUR Millionen oder %) Aus- Währungs- gewiesen bereinigt Gesamtumsatz 860,0 802,2 7,2% 8,9% EBITDA 213,9 202,0 5,9% Nettoergebnis 10,0 25,2 1 Zusätzliche Informationen über alternative, vom Management verwendete Kennzahlen, die nicht in IFRS definiert sind, einschliesslich Definitionen und Überleitungen auf die in IFRS definierten Kennzahlen, sind auf der Website von SIG zu finden unter: [1]https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-figures