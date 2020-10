28.07.2020 / 07:00 CET/CEST

Allschwil, 28. Juli 2020



Polyphor stärkt finanzielle Flexibilität mit aktiengebundener Finanzierung in Höhe von CHF 19.3 Millionen



Die Polyphor AG (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass sie mit dem französischen Unternehmen IRIS eine aktiengebundene Finanzierung vereinbart hat, um über einen Zeitraum von zwei Jahren einen Bruttobetrag von bis zu CHF 19.3 Millionen aufzunehmen. IRIS wird Polyphor-Aktien erhalten, die aus dem bedingten Kapital des Unternehmens auf der Grundlage eines zinsfreien Pflichtwandelanleihen-Programms geschaffen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen von Polyphor, die gestaffelte Finanzierung auszusetzen oder zu beenden.



"Wir sind ermutigt durch die Fortschritte, die wir bei der Umsetzung der erneuerten Strategie von Polyphor gemacht haben, um unsere Entwicklungs-Pipeline in der Onkologie und bei neuartigen Antibiotika voranzubringen. Insbesondere freuen wir uns, dass unsere Phase-III-Studie mit Balixafortide mit mittlerweile 335 randomisierten Patientinnen trotz der Herausforderungen durch COVID-19 voranschreitet. Wir glauben, dass Balixafortide das Potenzial hat, zu einem wichtigen Durchbruch in der Behandlung von Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs zu werden", sagt Gökhan Batur, CEO von Polyphor. "Die Flexibilität des geplanten Finanzierungsinstruments ermöglicht es uns, die Kontinuität der Entwicklung von Balixafortide in der Indikation Brustkrebs sicherzustellen. Das ist für uns eine wichtige strategische Notwendigkeit. Darüber hinaus können wir das Potenzial von Balixafortide auch bei anderen Krebsindikationen erforschen".

IRIS hat sich verpflichtet, auf monatlicher Basis über einen Zeitraum von zwei Jahren vierundzwanzig Tranchen von jeweils CHF 800'000.- an ungesicherten Nullkupon-Pflichtwandelanleihen zu kaufen. Je nach den Finanzierungsbedürfnissen von Polyphor kann das Programm in Bezug auf den Zeitraum und die Grösse der Tranchen massgeschneidert werden. Während der Laufzeit der Finanzierung wird IRIS jeden Monat die Pflichtwandelanleihen mit einem Abschlag auf den geltenden volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) in Aktien umwandeln. Es ist zu erwarten, dass diese Aktien auf dem Markt oder in Blocktrades verkauft werden.