Wer auf dem aktuellen Kursniveau vor einem Direktinvestment in die SAP-Aktie zurückscheut, kann mit den Discount-Zertifikaten und einer Aktienanleihe bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

SAP (DE0007164600) hat am Montag die Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und dabei die Erwartungen des Marktes voll erfüllt; auch an den (im April gesenkten) Jahresprognosen hält der Walldorfer Softwarehersteller fest. Für eine positive Überraschung sorgte die Ankündigung, das im Jahr 2019 für rund 8 Mrd. US-Dollar übernommene US-Unternehmen Qualtrics an die Börse zu bringen und Mehrheitsaktionär zu bleiben. Qualtrics ist auf Marktforschung spezialisiert; Kunden sollen von der Vernetzung mit der auf Unternehmenssteuerung ausgerichteten SAP-Plattform profitieren. Nach den Analysten der Société Générale handelt die Aktie trotzt der enormen Erholung seit den Corona-Tiefs immer noch mit einem durchschnittlich 18-prozentigen Discount zu europäischen Peers. Sie setzen das 12-Monats-Kursziel von 121 auf 173 Euro nach oben – vom aktuellen Kurs aus gut 33 Prozent Potenzial.

Discount-Strategien mit 8 Prozent Puffer (Sept.) oder 14 Prozent Puffer (Dezember)