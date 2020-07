In den letzten Tagen ist neues Leben in die Heidelberger Druck Aktie gekommen. Ob diese Phase länger anhält, entscheidend sich derzeit unter anderem an einer wichtigen charttechnischen Marke, die wieder in den Blickpunkt gerückt ist. Seit drei Handelstagen versucht der Aktienkurs von Heidelberger Druck nun bereits, diese starke Hinderniszone zu überwinden, die durch zwei markante Tageshochs bei 0,7135 Euro vom 18. März 2020 und ...