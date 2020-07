Delivery Hero hebt die Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Das Unternehmen aus Berlin erwartet nun einen Umsatz zwischen 2,6 Milliarden Euro und 2,8 Milliarden Euro - ein Plus von 200 Millionen Euro zur bisherigen Prognose des Essens-Lieferdienstes. „Im zweiten Quartal erreichten Delivery Heros Bestellungen den Rekordwert von 281 Millionen und verdoppelten sich damit fast (+95 %) gegenüber dem Vorjahr”, so das Unternehmen ...