"Gesunde Zigarette" - Testpersonen sind begeistert! Wird das die Markt-Sensation 2020?

Das kanadische Start-up TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) hat mit Beyond Tobacco eine Zigarette erfunden, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Der Markteintritt ist nicht, wie vielleicht jetzt mancher vermuten wird, noch Jahre entfernt: Nein, noch in diesem Jahr wird die neue Zigarette auf den Markt gehen, wie das Unternehmen bekannt gab.

Die Beyond Tobacco-Zigarette enthält weder Tabak noch Nikotin, bringt aber dank einer geschützten Formel von Tabakaromen und einer erhöhten Menge an Rauch beim “Ausatmen” ein echtes Raucherlebnis. Die Beyond Tobacco-Zigarette enthält mindestens 50 mg Cannabidiol (CBD, ein nicht-psychoaktives Derivat von Hanf) pro Zigarette, das nachweislich Tabakentzugserscheinungen mildert und die Abhängigkeit verringert. Aber das Wichtigste – die Testpersonen sind sichtlich angetan:

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) hat in einer der letzten News (29. Juni 2020) seine erste Phase der Einzelhandelsmarkttests für die neuen Taat-Hanfzigaretten abgeschlossen. Die Rückmeldungen der Nutzer waren durchwegs positiv und es kam häufig zu Nachbestellungen (75%) der Taat Beyond Tobacco ™ -Zigaretten.

KEIN WERBEVERBOT FÜR DIE NEUE ZIGARETTE ERWARTET

Da die von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) neu erfundene Zigarette weder Nikotin noch Tabak enthält, entfallen für den US-Markt jegliche Warnhinweise und auch die extrem hohen Steuern und in unseren Augen noch wichtiger: das Werbeverbot! Taat kann und darf die Beyond Tobacco-Zigarette offensiv vermarkten. Wir können eigentlich fast gar nicht glauben, dass noch kein anderer auf diese Idee gekommen ist. Erinnern wir uns: Der kurzfristige Trend rund um JUUL war Philip Morris zig Milliarden werden: Ein dreißigprozentiger Einstieg des Tabakriesen bewertete JUUL über Nacht mit 38 Mrd. USD! Die Aktie von Taat können Anleger derzeit bei Kursen von deutlich unter 1$ kaufen, die Bewertung des Unternehmens liegt derzeit bei rund 50 Mio. Dollar (CDN).

ZIGARETTEN SIND MASSENWARE

Diese Massenware, die in jedem Land der Erde konsumiert wird, sogt für Billiarden-Umsätze! Die “Sondersteuern” belasten das Produkt oft mit 50% und mehr. Trotz des Werbeverbots für dieses Produkt geht es den Produzenten nicht schlecht.

Seit 11 Jahren steigert Philip Morris (NYSE:PM) die vierteljährlich ausgeschüttete Dividende bei jeder Auszahlung und kann auf eine Dividendenrendite von 8% verweisen, und das alles trotz Werbeverbot und extremer Steuerbelastung des Produkts: der Tabakzigarette!

REVOLUTIONIERT TAAT DIE TABAKINDUSTRIE?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich ein Pennystock-Unternehmen aus Kanada mit Firmen-Hauptsitz in Nevada: die TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR)!

Die Taat Beyond Tobacco ™ -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine “echte Zigarette” riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

Der offizielle Produktlaunch ist in einigen Wochen! Derzeit beschäftigt sich TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) mit weiteren Tests und der Fixierung von bereis bestehenden und neuen Vertriebskanälen. Kürzlich schloss man einen Vertrag, der den Taat Beyond Tobacco ™ -Zigaretten ab Start den Zugang zu 10.000 Geschäften in 38 US Bundesstaaten ermöglicht (News 7.7.2020 Beyond Tobacco™ Secures First U.S. Distribution Deal for up to 10,000 Retail Stores in 38 U.S. States). Mit der zuletzt veröffentlichten Ad-Hoc vermag man dies aber noch zu übertreffen:

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) hat durch den Abschluss einer umfassenden Vertriebsvereinbarung mit West Coast Vape Supply (WCVS) einen neuen US-amerikanischen Distributor für die Beyond Tobacco ™ -Zigaretten gewonnen. WCVS mit Sitz in Huntington Beach, Kalifornien, betreibt ein Flaggschiff-Einzelhandelsgeschäft, einen Onlineshop (300.000 Kunden), der mehr als 1.000 US-Bestellungen pro Tag versendet, und ein Großhandelsnetzwerk, das mehr als 20.000 US-Einzelhandelsgeschäfte erreicht.

Es ist üblich, dass Raucher dem “Vaping” (rauchen mittels Verdampfer) widerstehen, weil sich die Benutzererfahrung so stark vom Rauchen einer Zigarette unterscheidet. […] Ich gehe davon aus, dass dieses Produkt neben der Kundschaft unserer Vertriebspartner auch einen Großteil unserer Einzelhandels- und Onlinekunden ansprechen kann. MIKE IBRAHIM, VORSTANDSVORSITZENDER VON WCVS

NEWS-FAZIT:

Mit einem Schlag hat TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) den künftig möglichen Fußabdruck von 10.000 Shops auf gesamt 30.000 Geschäfte verdreifacht.

Wird das Produkt bei allen Rauchern Anklang finden? Wahrscheinlich nicht, aber die durchgeführten Verbrauchertests legen eine große Akzeptanz nahe. Für manche Raucher wird es eine Hilfe sein, sich von Nikotin zu entwöhnen, ohne auf das “Rauchritual” verzichten zu müssen, für andere wird es eine “gesündere” Alternative zur traditionellen Zigarette darstellen.

Für mich sind explodierende Absatzzahlen nach dem offiziellen Verkaufsstart mehr als nur absehbar, die schnell in den dreistelligen Millionenbereich (pro Jahr) schnellen könnten. Orientiert man sich beim Verkaufspreis an den konventionellen Tabakwaren, so wird man, bedingt durch die fehlende Steuerbelastung, eine unfassbare Gewinnmarge erzielen können. MEINUNG AUTOR

Mit meiner zuversichtlichen Meinung bin ich nicht allein. Der Smallcap-Analyst mit großem Gefolge, Keith Schaefer, vergleicht das Unternehmen mit Tesla (NASDAQ: TSLA), Nikola (NASDAQ: NKLA) und Beyond Meat (NASDAQ; BYND)



“Taat Lifestyle & Wellness Ltd (TAAT-CSE, 2TP2-FRANKFURT) is the BEYOND TOBACCO trade that I think has monster potential for investors.” -Keith Schaefer

TAAT LIFESTYLE AND WELLNESS LTD.*

Das Unternehmen will eine tabak- und somit nikotinfreie Zigarette auf den Markt bringen, die auf Hanf basiert. Doch anders als bei bereits am Markt befindlichen Hanfzigaretten, die immer mit dem leicht süßlichen Duft eines Joints einhergehen, soll diese Zigarette riechen und schmecken wie der gewohnte Glimmstengel.



Gleichzeitig inhaliert man mit jedem Zug gesundheitsfördernde Stoffe wie CBG und CBD.

DAS SCHLECHTE GEWISSEN UND TAAT

Ich weiß, wovon ich spreche: Jeder Raucher hat ein schlechtes Gewissen, weil er raucht. Und das ist der Punkt, an dem man jeden Raucher “abholen” kann, auch mich! Würde es eine Alternative geben, die bei gleichbleibendem Rauchgefühl weniger gesundheitsschädlich, ja in einem gewissen Maße sogar gesundheitsfördernd ist, dann würde ich sofort zugreifen.

WENIG REGULIERTER MARKT

Hanfzigaretten unterliegen in den USA fast keiner Regulierung, sie können auch über Onlinehändler wie Amazon vertrieben werden (ist auch später der Plan von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR)). Aber so richtig Freude scheint bei den US-Rauchern (bis dato) nicht aufzukommen:



„Kann ich nicht mal verschenken, furchtbarer Geschmack, einfach nur furchtbar, entsetzlich“ – und das bei einem für US-Verhältnisse sogar recht günstigen Preis von 5,50 Dollar pro Packung.

MENTHOLZIGARETTEN VERBOTEN!

Nicht nur in der EU wurden Mentholzigaretten unlängst verboten, auch in den USA beginnt man diese bereits vom Markt zu verbannen. Doch während die Mentholzigarette in unseren Breitengraden eher ein Schattendasein führte, war der US-Raucher verrückt danach. 38% der US-Raucher griffen 2018 zur Mentholzigarette (Quelle: statista.com).

Zigaretten auf Hanfbasis unterliegen nicht dieser Beschränkung. Deshalb ist es auch logisch, dass TAAT diese gestrandete Käuferschicht abholen und zwei Sorten mit “Geschmack” anbieten möchte.



BEYOND TOBACCO ™…

…ist das eingetragene Warenzeichen für die TAAT-Hanfzigaretten. Die Vorteile im Überblick:

Premium-Hanfzigaretten aus einer proprietären Mischung aus Premium-Hanf, die außergewöhnlich mit reichhaltigen, natürlich vorkommenden Terpenen aromatisiert ist.

Taat-Hanfzigaretten sind nicht psychoaktiv und enthalten weder Tabak noch Nikotin. Daher eignen sie sich ideal als Tabakersatz oder auch als Tabakentwöhnungsinstrument.

Eine bessere Alternative zu Tabak, die genauso gut oder besser schmeckt und raucht wie herkömmliche Zigaretten.

Auswirkungen von CBD und CBG mit hoher Ausbeute, die jedoch nicht psychoaktiv sind und weder den Geruch noch den Geschmack von Cannabis liefern.



BEWERTUNGEN

Ich habe viele Alternativen zum Rauchen von Zigaretten wie Vapes und Nikotinpflaster ausprobiert, aber bis zum Rauchen einer Taat-Mentholzigarette hat keine für mich funktioniert. Ein großes Problem für mich beim Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, war immer die orale Fixierung des Rauchens einer Zigarette, aber jetzt kann ich mit diesen die Bewegungen des Rauchens ohne Nikotin durchlaufen. Noch besser ist, dass diese nicht den “Unkraut” -Geschmack haben, der das Aufhören einfach und angenehm gemacht hat! CHRIS O. ON TAAT MENTHOL CIGARETTES

VOM FACH

Der Gründer von TAAT, Joe Deighan, ist ein erfahrener Unternehmer im Bereich Tabakalternativen. Im Jahr 2012 gründete Deighan den Produzenten von Verdampferflüssigkeiten JJuice LLC. JJuice wurde ohne Investorenkapital „gebootet“ und perfektionierte letztendlich eine proprietäre Formel, die an Popularität gewann. Dies führte zu einer Präsenz von JJuice in Geschäften in allen 50 US-Bundesstaaten und in 26 Ländern international. Außerdem produzierte man auch für andere Marken. Im August 2017 wurde JJuice von Global Tobacco LLC aus Dallas erworben. Von diesem Erfolg war Deighan inspiriert, eine „Hanfzigarette“ zu kreieren, die es auf dem Markt noch nicht gab, was schlussendlich nach dem Abschuss seiner Entwicklung zur Gründung von TAAT führte.

GESUNDHEITSFÖRDERNDE WIRKUNG VON CBD



Gegen Schmerzen, nervenschützend, blutzuckersenkend, krampflösend, antibakteriell, schlaffördernd, immunabwherfördernd, um nur einige der bekannten Wirkungen aufzuzählen.



FAZIT:

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) ist ein Startup, das in Las Vegas in Nevada seinen Hauptsitz hat und von einem in der Tabakindustrie sehr erfahrenen Manager angeführt wird. Außer im Mormonenstaat Utah ist die Produktion und der Konsum von rauchbaren Hanfprodukten erlaubt. Dennoch verkaufen sich Hanfzigaretten derzeit nicht besonders gut, was bis dato wohl dem sehr ungewöhnlichen Geschmack geschuldet ist, der wenig Gefallen findet. Der Mensch und speziell der Raucher ist ein Gewohnheitstier und wenn eine Zigarette nicht wie eine Zigarette schmeckt, dann ist sie auch keine Zigarette.

Taat-Hanfzigaretten sollen wie “echte” Zigaretten riechen, schmecken und auch das Rauchgefühl (Abbrenndauer, Rauchentwicklung) soll das Selbe sein. Trifft dies tatsächlich in der Praxis zu, dann kann man diesem Produkt wohl einen großen Erfolg prognostizieren.

Abschließend kann man mit Fug und Recht behaupten, dass der Markt, in den TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) stoßen will, nicht nur der Sektor des schnöden Zigarettenkonsumenten ist, sondern sicherlich auch in den Markt jener Gruppe an Personen drängt, die mit dem Rauchen aufhören wollen und die TAAT-Zigarette als “Fingerbeschäftigung” benutzen kann. Aber auch im Lifestyle-Sektor sehe ich dank der positiven Wirkung von CBD große Chancen.

Aufgrund der Tatsache, dass Hanfzigaretten keine Tabaksteuer auferlegt haben, ergeben sich auch höhere Gewinnmargen als bei vergleichbaren Tabakprodukten. TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) geht von einer Profitmarge von 30-40% aus (Quelle Präsentation)

Ist TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) eine potenzielle Tenbagger-Chance? Der Produktlaunch der Taat Beyond Tobacco ™ -Zigaretten ist offensichtlich nur Wochen entfernt. Ist dieser erfolgreich, und die Testzahlen legen dies durchaus nahe, dürfte die Aktie den Start-up-Pennystockbereich sehr schnell verlassen! MEINUNG AUTOR

Ihr Helmut Pollinger

