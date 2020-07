Noch nie war Gold so teuer: Gestern kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise 1.945,81 US-Dollar. Am frühen Dienstag wurde dann mit 1981,27 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Damit wurde das bisherige Rekordhoch vom September 2011 in Höhe von 1.921 US-Dollar deutlich übertroffen. Viele Edelmetallexperten sind überzeugt, dass die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar schon bald fallen könnte.

Hans-Günter Ritter, Leiter des Heraeus-Edelmetallhandels erklärte am Montagnachmittag exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Die dynamische Preisbewegung am Montagmorgen in Asien führte zu einem neuen Allzeithoch für Gold. Niedrige Zinsen, die Covid-19-Krise und nicht zuletzt die Eskalation der Beziehungen zwischen USA und China schaffen Potential für einen weiteren Anstieg und einem Test der 2.000-US-Dollar-Marke.“ Und weiter: „Gold hat zu einem gewissen Grad die Rolle des US-Dollars eingenommen, der sonst in Krisen verstärkt gesucht wird.“