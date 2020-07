Daimler meldet einen neuen Großauftrag aus Brasilien, der an die Truck-Sparte des Fahrzeugbauers geht. „Mercedes-Benz do Brasil hat einen Auftrag über 100 schwere Lkw von Transportadora Contatto, einem brasilianischen Transportunternehmen, erhalten. Bis Dezember 2020 sollen die Mercedes-Benz Actros ausgeliefert werden”, kündigt das DAX-notierte Unternehmen am Dienstag an.Zum Auftragswert macht Daimler keine ...