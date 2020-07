Bis Anfang 2019 hielt sich das Wertpapier der Deutschen Post in einem mittelfristigen Abwärtstrend auf und setzte auf 23,36 Euro zurück. Anschließend erfolgte ein Trendwechsel und Anstieg auf rund 35,00 Euro. Zu Beginn dieses Jahres hat sich ein gewöhnlicher Pullback auf die Unterstützungszone um 31,15 Euro eingestellt, dieser mündete jedoch in einem ausgewachsenen Crash bedingt durch den Ausverkauf an den Börsen wegen der Corona-Pandemie. Nachdem bei 19,10 Euro der vorläufige Tiefpunkt markiert werden konnte, befindet sich das Wertpapier in einer steilen Rallyephase und konnte an die Verlaufshochs aus Ende 2019 wieder anknüpfen. Obwohl in der abgelaufenen Woche eine kurzzeitige Schwächephase die Deutsche Post-Aktie belastet, greifen Anleger aktuell wieder zu. Doch für ein nachhaltiges Kaufsignal dürfte es noch zu früh sein, übergeordnet wird aber in einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung festgehalten.

Achtung an 2019‘er Hochs

Auf mittelfristiger Sicht wird aufgrund der fundamental soliden Lage bei der Deutschen Post an einer weiteren Anstiegsphase festgehalten. Für ein Folgekaufsignal sollte jedoch mindestens ein Wochenschlusskurs über das Niveau von mindestens 36,00 Euro erfolgen, damit sich ein Investment bis zur nächstgrößeren Hürde um 38,00 Euro tatsächlich auszahlt. Um nicht als Anleger an Performance zu verlieren, können Investoren diesbezüglich auf einen Schein mit fest eingebauten Hebel von 4,0 zurückgreifen, wie beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Deutsche Post WKN SB0CGE. Rücksetzer hätten dagegen kurzfristig Platz bis auf 34,00 Euro, darunter müsste der Unterstützungsbereich aus dem Frühjahr um 33,39 Euro abermals zum Zuge kommen. Spätestens ab 31,15 Euro sollten wieder deutliche Gewinne einsetzen, damit das bullische Chartbild weiter aufrechterhalten werden kann.