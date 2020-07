Aktionäre der Ringmetall AG sollen für das Geschäftsjahr 2019 eine Ausschüttung erhalten. „Aus diesem Grund wird der Vorstand der Gesellschaft ihren Aktionären im Rahmen der ersten virtuellen Hauptversammlung am 28. August 2020 eine unveränderte Dividendenausschüttung in Höhe von 0,06 Euro je Aktie vorschlagen”, kündigt Ringmetall am Dienstag an.Das Unternehmen hatte zuletzt die Hauptversammlung von Mitte Juni auf ...