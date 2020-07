Fuchs Petrolub hat am Abend erste sehr grobe Zahlen zum ersten Halbjahr publiziert. Weitere Daten werden am 30. Juli folgen. Demnach sinkt der Umsatz um 14 Prozent, das EBIT geht um 29 Prozent zurück. Das trifft beim Ergebnis ungefähr die Erwartungen des Marktes, beim Umsatz hatte der Konsens mit leicht besseren Werten gerechnet.Für 2020 wagt Fuchs Petrolub wieder eine grobe Prognose. Gültig ist diese aber nur, so lange es ...