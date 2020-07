Wie haben McDonald's und Pfizer das zweite Quartal bewältigt?

McDonald's (MCD.US) gehört zu den Unternehmen, die heute ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht haben. Da es sich um eine der populärsten Fast-Food-Ketten der Welt handelt, waren die Investoren neugierig, ob das Unternehmen mit der andauernden Coronavirus-Pandemie fertig wird. Bedenken Sie, dass der weltweite Shutdown eine echte Katastrophe für das Gaststättengewerbe war, da die meisten Restaurants und Bars gezwungen waren, ihren Betrieb erheblich einzuschränken oder ganz zu schließen.

Die Einnahmen des Unternehmens fielen um 30,5% im Jahresvergleich auf 3,76 Milliarden USD (laut Refinitiv ca. 3,68 Milliarden USD). Der Reingewinn fiel auf 483,8 Millionen USD oder 65 Cent pro Aktie (Erwartung: 74 Cent). Im zweiten Quartal brachen die weltweiten Verkäufe um 23,9% (ca. 23,24%) ein, während die Verkäufe in den USA nur um 8,7% (ca. 9,97%) zurückgingen. Der Vorstandsvorsitzende Kempczinski betonte die Bedeutung einer starken Drive-Thru-Präsenz und der jüngsten Investitionen in die Auslieferung, da diese Bereiche McDonald's während der Pandemie gut gedient hätten.

Die Aktie von McDonald's (MCD.US) brach im heutigen vorbörslichen Handel ein, da die Anleger über den unerwartet starken Rückgang der weltweiten Verkäufe besorgt sein könnten. Trotz der soliden Verkäufe in den USA (wo das Unternehmen mehr als ein Drittel seiner Restaurants betreibt) wird die Aktie heute voraussichtlich tiefer eröffnen. Sollten die Bären in den nächsten Tagen die Kontrolle übernehmen, dürfte der Bereich um die 182,50 USD (Fibonacci-Retracement von 61,8%) als entscheidende Unterstützung dienen. Sollten andererseits die Bullen wieder die Kontrolle übernehmen, sollte man sich auf das jüngste lokale Hoch (202 USD) konzentrieren. Quelle: xStation 5

Auch Pfizer (PFE.US) hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal vor der heutigen Marktöffnung bekannt gegeben. Das Unternehmen verdiente 78 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 11,8 Milliarden USD, während die von FactSet befragten Analysten bei einem Umsatz von 11,58 Milliarden USD einen bereinigten Gewinn von 67 Cent pro Aktie erwarteten. Die Aktie des Unternehmens stieg bescheiden an, was teilweise auf die positiven Nachrichten über den Coronavirus-Impfstoff zurückzuführen ist. Pfizer hob die Prognose leicht an und erwartete einen Gewinn je Aktie von 2,85 bis 2,95 USD bei einem Umsatz von 48,6 bis 50,6 Milliarden USD. Die Analysten rechnen mit einem bereinigten Gewinn von 2,55 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 48,5 Milliarden USD.

Pfizer gab gestern bekannt, dass das Unternehmen mit den Phase-2/3-Studien für den Covid-19-Impfstoff in der Spätphase begonnen habe. Pfizer ist für den Impfstoff eine Partnerschaft mit der in Deutschland ansässigen Firma BioNTech (BNTX.US) eingegangen.

Die Aktie von Pfizer (PFE.US) stieg im vorbörslichen Handel um 3,4%, nachdem die Quartalsergebnisse besser als erwartet ausgefallen waren. Sollte nach der US-Eröffnung eine pessimistische Stimmung vorherrschen, könnte der Widerstand bei 41,06 USD getestet werden. Quelle: xStation 5



