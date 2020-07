Vectron Systems hat am Dienstag Halbjahreszahlen vorgelegt. Der operative Verlust des Unternehmens aus Münster klettert von 1,0 Millionen Euro auf 1,3 Millionen Euro. Hintergrund seien Investitionen in das Digitalgeschäft im Umfang von rund 1,7 Millionen Euro, während das Kerngeschäft operativ profitabel gewesen sei. Den Umsatz habe man um 5 Prozent auf 12,6 Millionen Euro gesteigert, so Vectron Systems.Der Umsatzzuwachs sei ...